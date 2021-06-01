Белорусский журналист Дмитрий Руто задержан за бело-красный футбольный шарф в автомобиле

Сегодня утром, 1 июня, в Минске задержан журналист Tribuna.com Дмитрий Руто. Его обвиняют в незаконном пикетировании.

Основанием для задержания стал футбольный шарф в авто Дмитрия, на котором присутствуют белые и красные цвета, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Tribuna.com.

Журналиста обвиняют в незаконном пикетировании по статье 24.23 кодекса об административных правонарушениях (Нарушение порядка организации или проведения массовых мероприятий). Данная статья предусматривает наказание в виде штрафа, общественных работ или ареста.

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Журналист доставлен в Октябрьское РОВД Минска, составляется протокол.