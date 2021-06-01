Специалисты выделили 12 симптомов "длительного COVID-19", при выявлении которых нужно обращаться к врачу

После перенесения коронавируса у некоторых людей долгое время могут наблюдаться симптомы болезни или же реакции организма. Специалисты называют их признаками "длительного COVID-19", хотя пока не могут точно сказать: их вызывает сам вирус или же стресс, спровоцированный болезнью или пандемией в целом.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщаю "Факты".

Есть ряд симптомов, после выявления которых нужно обращаться к доктору.

"Люди могут длительное время страдать от коронавируса и не знать об этом, потому что они не получили знаний, чтобы идентифицировать себя как страдающих этим заболеванием", — сказала пульмонолог COVID-клиники Медицинского колледжа Бэйлора (США) Фидаа Шаиб.

По словам специалиста, у людей могут быть самые разнообразные признаки болезни. Они могут наблюдаться до полугода после перенесения коронавируса. СМИ опубликовали самые распространенные из них, которые чаще всего встречались у людей.

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Симптомы "длительного COVID-19":

мозговой туман;

усталость;

проблемы со сном;

одышка и непрекращающийся кашель;

проблемы с сердцем и сердечно-сосудистой системой (нерегулярное сердцебиение, тромбы, миокардит, воспаление сердечной мышцы);

неврологические симптомы и психические заболевания (тревожность и эмоциональные расстройства, депрессия);

потеря обоняния;

кишечные симптомы (потеря аппетита, диарея);

кожная сыпь и выпадение волос;

давление в груди, боли в суставах и мышцах;

сахарный диабет;

болезнь почек.

Если у человека фиксируются подобные проблемы со здоровьем после коронавируса, необходимо обсудить их с врачом. Это поможет избежать осложнений.

Как сообщалось ранее, среди самых распространенных симптомов коронавируса повышение температуры, сухой кашель и затрудненное дыхание.