Новую волну коронавируса можно ожидать осенью, у Минздрава есть несколько месяцев, чтобы ускорить вакцинацию, - "слуга народа" Радуцкий
Как передает Цензор.НЕТ, об этом в Facebook сообщил нардеп "Слуги народа", глава парламентского комитета здравоохранения Михаил Радуцкий.
Так, парламентарий отметил, что по информации врачей, сегодня значительно меньше пациентов поступает в тяжелом состоянии. Значительно уменьшилось количество летальных случаев.
Радуцкий сообщил, что причиной этому является:
- сезонность острых респираторных заболеваний. Летом пациентов с таким диагнозом обычно становится значительно меньше;
- сработали карантинные ограничения "красных" зон. Именно в тех регионах, где вводили максимальные ограничения, фиксируется лучшая динамика по количеству больных.
- сформированы антитела у людей, которые переболели. По статистике, на одного больного "с симптомами" приходится три "без симптомов".
"Учитывая опыт прошлого года, можно предположить, что следующая волна пандемии будет ожидать нас осенью. У Минздраву есть несколько месяцев, чтобы ускорить вакцинацию и сломать уже привычный сценарий развития событий", - подчеркнул нардеп.
Напомним, ранее министр здравоохранения Виктор Ляшко пообещал, что за лето в стране провакцинируют от коронавируса 5 млн украинцев.
Замглавы ОП Кирилл Тимошенко заявил, что Украина может обеспечить до 400 тыс. вакцинаций от коронавируса в неделю.