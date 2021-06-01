В каждом облцентре создадут многопрофильную больницу с возможностью трансплантации органов, - замглавы ОП Тимошенко
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Заместитель руководителя Офиса Президента Кирилл Тимошенко рассказал о запуске в рамках "Большого строительства" проекта по созданию в каждом областном центре Украины системы областных многопрофильных больниц с возможностью проведения операций по трансплантации органов.
"Мы начинаем проект. Это система областных многопрофильных больниц в каждом областном центре, соответственно, по две больницы: областная детская, областная взрослая и многопрофильная", - сказал Тимошенко в интервью "Интерфакс-Украина", передает Цензор.НЕТ.
Он также добавил, что "строительные работы в больницах, где сегодня уже проводятся операции по пересадке органов, завершены на 99%, однако не на все объекты пока доехала специальная техника".
Кроме того, по словам Тимошенко, президент Владимир Зеленский поставил задачу ко Дню независимости Украины доставить технику и полностью укомплектовать здание детской больницы "Охматдет" (Киев).