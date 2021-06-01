"Суд" оккупантов в Крыму заочно приговорил лидера Меджлиса Чубарова к 6 годам колонии
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"Верховный суд" оккупированного Крыма заочно приговорил лидера Меджлиса крымско-татарского народа Рефата Чубарова к шести годам колонии общего режима.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на российский "Интерфакс".
Суд приговорил Чубарова Рефата Абдурахмановича признать виновным с назначением наказания (...) в виде шести годам лишения свободы в исполнительной колонии общего режима, к штрафу в размере 200 тысяч рублей с лишением права занимать должности, связанные с осуществлением функции представителя власти сроком на один год, 200 часов обязательных работ. (...) Срок отбывания наказания считать с момента его задержания", - сказал судья Виктор Васильев.
Ему инкриминируют якобы организацию массовых беспорядков у стен парламента региона в феврале 2014 года в ходе митинга за Украину.