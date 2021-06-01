Вакцинация работников образования может стать обязательной, как допуск к профессии, - Шкарлет

Министр образования и науки Украины Сергей Шкарлет допускает введение в будущем обязательной вакцинации для работников образования в качестве допуска к профессии.

Об єтом он заявил на пресс-конференции во время Всеукраинского форума "Украина 30. Образование и наука" во вторник, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"В рамках дальнейшей жизни мы все равно будем рассматривать: как у поваров есть обязательные требования о наличии санитарной книги или другие дополнительные элементы допуска к профессии. Возможно, если действительно невакцинированный человек, как сегодня в Европу только вакцинированных на отдых пускают. Это очень важно - очень большая аудитория, которая может давать опасность. Возможно, как допуск к профессии, будет обязательным элемент вакцинации", - сказал Шкарлет.

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В то же время министр отметил, что есть люди, которые имеют противопоказания к вакцинации.