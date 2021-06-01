С 1 июня запрещено движение грузовиков по дорогам общего пользования при температуре выше 28 градусов, - "Укравтодор"

С 1 июня начал действовать временный запрет на проезд грузовиков по дорогам государственного значения при температуре выше 28 градусов.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу "Укравтодора".

Так, запрет касается транспортных средств, фактической массой свыше 24 тонн и нагрузкой на ось более 7 тонн.

Исключение лишь для грузовиков, осуществляющих перевозки опасных, скоропортящихся грузов, живых животных и птиц, а также перевозки, связанные с предотвращением или ликвидацией последствий чрезвычайных ситуаций.

Движение будут ограничивать в дневное время суток при температурных показателях воздуха выше 28 градусов по Цельсию.

Водителям грузовиков рекомендуют переждать жаркий период на площадках для временной стоянки транспортных средств в полосах отвода автомобильных дорог и возле объектов дорожного сервиса.

Согласно действующему законодательству, соблюдение водителями грузовых средств сезонных ограничений и весовых параметров проверяют территориальные подразделения "Укртрансбезопасности" и областные подразделения Национальной полиции Украины.

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