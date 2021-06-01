С 1 июня запрещено движение грузовиков по дорогам общего пользования при температуре выше 28 градусов, - "Укравтодор"
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу "Укравтодора".
Так, запрет касается транспортных средств, фактической массой свыше 24 тонн и нагрузкой на ось более 7 тонн.
Исключение лишь для грузовиков, осуществляющих перевозки опасных, скоропортящихся грузов, живых животных и птиц, а также перевозки, связанные с предотвращением или ликвидацией последствий чрезвычайных ситуаций.
Движение будут ограничивать в дневное время суток при температурных показателях воздуха выше 28 градусов по Цельсию.
Водителям грузовиков рекомендуют переждать жаркий период на площадках для временной стоянки транспортных средств в полосах отвода автомобильных дорог и возле объектов дорожного сервиса.
Согласно действующему законодательству, соблюдение водителями грузовых средств сезонных ограничений и весовых параметров проверяют территориальные подразделения "Укртрансбезопасности" и областные подразделения Национальной полиции Украины.