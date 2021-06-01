Минздрав Чехии разрешит иностранцам вакцинацию на платной основе. Стоимость препарата не превысит 38,5 евро

Минздрав Чехии в начале июня 2021 г. обещает открыть регистрацию на прививку от коронавируса (COVID-19) также для выходцев из стран за пределами Евросоюза.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ", об этом сообщает Radio Prague International.

Сейчас сделать прививку могут сделать лишь иностранцы с ПМЖ, которые как и все граждане Чехии оплачивают стандартную обязательную медицинскую страховку.

Для иностранцев, временно проживающих в Чехии, теперь откроется возможность пройти вакцинацию от коронавируса на платной основе.

Как сообщает Минздрав страны, стоимость препарата в этом случае не превысит 1000 крон (около 38,5 евро). Условием вакцинации является наличие полиса коммерческого медицинского страхования.

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По данным МВД Чехии, в стране сегодня проживает 656 000 иностранных граждан, в том числе выходцев из стран ЕС и других государств, включенных в общегосударственной системы обязательного медстрахования. Половина из общего количества имеет временное разрешение на пребывание.

Значительная часть иностранцев, временно проживающих в Чехии, является украинским подданными. Между Украиной и Чехией, однако, нет двустороннего договора о медицинском страховании. В конце апреля в базе данных Биржи труда насчитывалось около 186 000 трудоустроенных украинских граждан. Половина из них проживает в Чехии на основании временного разрешения.