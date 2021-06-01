Минздрав Чехии разрешит иностранцам вакцинацию на платной основе. Стоимость препарата не превысит 38,5 евро
Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ", об этом сообщает Radio Prague International.
Сейчас сделать прививку могут сделать лишь иностранцы с ПМЖ, которые как и все граждане Чехии оплачивают стандартную обязательную медицинскую страховку.
Для иностранцев, временно проживающих в Чехии, теперь откроется возможность пройти вакцинацию от коронавируса на платной основе.
Как сообщает Минздрав страны, стоимость препарата в этом случае не превысит 1000 крон (около 38,5 евро). Условием вакцинации является наличие полиса коммерческого медицинского страхования.
По данным МВД Чехии, в стране сегодня проживает 656 000 иностранных граждан, в том числе выходцев из стран ЕС и других государств, включенных в общегосударственной системы обязательного медстрахования. Половина из общего количества имеет временное разрешение на пребывание.
Значительная часть иностранцев, временно проживающих в Чехии, является украинским подданными. Между Украиной и Чехией, однако, нет двустороннего договора о медицинском страховании. В конце апреля в базе данных Биржи труда насчитывалось около 186 000 трудоустроенных украинских граждан. Половина из них проживает в Чехии на основании временного разрешения.