Ни одно дерево не будет уничтожено при строительстве "Президентского университета" на ВДНХ, - Шкарлет
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При строительстве "президентского университета" на территории государственного "Экспоцентра Украины" (ВДНХ, Киев) не будет уничтожено ни одно дерево.
Об этом заявил министр образования и науки Сергей Шкарлет на пресс-конференции во время Всеукраинского форума "Украина 30. Образование и наука" во вторник, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.
"Никакой застройки парка там нет, ни одно дерево не уничтожается", - сказал он.
Министр подчеркнул, что строительство нового вуза полностью вписывается в концепцию развития ВДНХ.
Как сообщалось, 31 мая президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о создании президентского Университета информационной и кибербезопасности.