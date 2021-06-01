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Ни одно дерево не будет уничтожено при строительстве "Президентского университета" на ВДНХ, - Шкарлет

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Ни одно дерево не будет уничтожено при строительстве "Президентского университета" на ВДНХ, - Шкарлет
При строительстве "президентского университета" на территории государственного "Экспоцентра Украины" (ВДНХ, Киев) не будет уничтожено ни одно дерево.

Об этом заявил министр образования и науки Сергей Шкарлет на пресс-конференции во время Всеукраинского форума "Украина 30. Образование и наука" во вторник, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Никакой застройки парка там нет, ни одно дерево не уничтожается", - сказал он.

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Министр подчеркнул, что строительство нового вуза полностью вписывается в концепцию развития ВДНХ.

Как сообщалось, 31 мая президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о создании президентского Университета информационной и кибербезопасности.

Топ комментарии

  • Александр Иовица 4c66a33e
    Деревья пилить не будут, ЗЕбилы не лесорубы, они распилят смету в 7,2 миллиарда гривен. А волонтеры, как и прежде, будут побираться по сайтам на нужды армии. Ковид-фонд уже потратили, придумали новую аферу.
  • Алла Новосад 5b57f84f
    "Ківа-могилянська академія". (с)
  • Яр Холодний
    - Ни одно дерево не будет уничтожено при строительстве президентского Университета будущего на ВДНХ, - Шкарлет.

    - А скільки "дубів" буде вирощено в його стінах!!! І вони будуть "впарювать" нам "липу"...
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