Никаких проблем с поставками бензина на внешний рынок не будет, - Лукашенко
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С экспортом бензина из Беларуси на внешние рынки никаких проблем не будет. С российской стороной достигнуты договоренности о бесперебойных поставках нефти.
Об этом заявил захвативший власть в Беларуси "президент" Александр Лукашенко, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на БЕЛТА.
По его словам, с российским правительством серьезно проработан вопрос и никаких вопросов с поставками нефти не будет.
"По поставкам нефти для НПЗ Беларуси никаких проблем не будет, так было сказано президентом России. Как и с поставками нефтепродуктов и на рынок России, и на внешний рынок", - отметил Лукашенко.
Он также добавил, что поставки будут осуществляться в запланированных объемах.
Ранее со ссылкой на СМИ Цензор.НЕТ сообщал о том, что Беларусь с июня может остановить поставки бензина А-95 в Украину, - СМИ