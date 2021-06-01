Новости

Замглавы ОП Тимошенко допускает деолигархизацию новостных служб на ТВ: Крупный бизнес решил, что должен влиять на политику. Это должно закончиться

1 20329
Замглавы ОП Тимошенко допускает деолигархизацию новостных служб на ТВ: Крупный бизнес решил, что должен влиять на политику. Это должно закончиться
В Украине в будущем должна пройти деолигархизация новостных служб на телеканалах. То есть крупный бизнес не будет влиять на политику через СМИ.

Об этом в интервью "Интерфакс-Украина" заявил замглавы Офиса президента Кирилл Тимошенко, передает Цензор.НЕТ.

"Мне кажется, что деолигархизация новостных служб телеканалов когда-нибудь все-таки случится в Украине. Конечно, крупный бизнес имеет право владеть каналами, но большинство из них (или почти все) решили, что должны влиять на политику. Вот это должно закончиться", - отметил он.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Практика назначения бизнесменов главами местных администраций в целом закончилась, - замглавы ОП Тимошенко

По его словам, президент Владимир Зеленский не договаривается с олигархами по телеканалам.

"Сами наши шаги показывают, что мы делаем правильные решения. Люди это видят и умеют отделять правду от фейков. В этом и есть наша задача как государства - отделять информацию от дезинформации", - сказал Тимошенко.

Топ комментарии

  • Леонід Мефодовський
    Таку само «деолірхізацію» новин, як зробив путєн на расєє???
    За це мрія зеленої ботви???
  • Tema9
    Зачистка неугодних ЗМІ. Х..ло, котрий з миром в очах, теж з цього починав.
  • 5 копійок
    Г+Г гаплик?
Смотреть все комментарии

ТОП-новости

все новости