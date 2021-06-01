Защита Чубарова обжалует приговор "суда" оккупантов, - адвокат Осокин

Защита главы Меджлиса крымскотатарского народа Рефата Чубарова намерена обжаловать заочный приговор, вынесенный сегодня так называемым "Верховным судом" оккупированного РФ Крыма.

"Сторона защиты намерена обжаловать приговор "суда" в 10-дневный срок в Третьем апелляционном суде города Сочи. Суд был проведен с большим количеством нарушений, и всего из около 80 свидетелей только 5 человек смогли сказать, что Чубаров что-то выкрикивал во время тех событий", – сообщил адвокат Чубарова по назначению Александр Осокин, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на издание "Крым. Реалии".

В свою очередь, глава Меджлиса, последние семь лет проживающий на подконтрольной правительству территории Украины, прокомментировал требования обвинения, назвав процесс над ним в Крыму "судилищем".

В конце марта 2020 года Следком РФ заочно предъявил обвинения Чубарову по ч.1 ст.212 (организация массовых беспорядков), ч.2 ст.280.1, ч.1 ст.280.1 (публичные призывы к осуществлению действий, направленных на нарушение территориальной целостности России) Уголовного кодекса РФ. В июле 2020 года суд в Симферополе начал рассматривать по существу уголовное дела в отношении Чубарова. Осокин обжаловал проведение судебного разбирательства в отсутствие главы Меджлиса.

Сам Чубаров отмечал, что российские власти "начали очередную волну репрессий против крымскотатарского народа".

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