РФ поставит в Беларусь современное вооружение. В случае военного конфликта российские подразделения и войска будут переброшены за сутки, - Лукашенко

Захвативший власть в Беларуси "президент" Александр Лукашенко сообщил о предстоящих поставках Минску современного российского вооружения.

Россия поставит в Беларусь современное вооружение. Об этом Лукашенко рассказал сегодня на совещании по вопросам белорусско-российского сотрудничества, комментируя итоги переговоров в Сочи, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на издание "СБ. Беларусь сегодня".

По словам Лукашенко, одна из тем касалась кооперации в военно-промышленном комплексе, в том числе поставок современного вооружения в Беларусь. На каких условиях это будет сделано - еще предстоит определиться, уточнил он.

При этом Лукашенко обратил внимание, что "никаких обсуждений в плане переброски вооруженных сил России на постоянной основе, создания каких-то баз - об этом даже речи не шло".

"И это нам не нужно. Потому что по нашей концепции военной безопасности Союзного государства в этом пока нет никакой необходимости. Будет какая-то настороженность, будем мы видеть активизацию в НАТО, вплоть до военного конфликта, в течение суток (базы у нас, аэродромы и прочее определены) российские подразделения и войска будут переброшены в Беларусь", - отметил он.

Кроме этого, следуя линии российской пропаганды, Лукашенко обвинил Запад и НАТО в обострении ситуации.

"Хотя на Западе эти мерзавцы не имеют права нас упрекать в базах России, Китая или еще кого-то. Чего нас упрекать? Вы же подтягиваете и создаете базы в Польше. У себя бревно в глазу не видят, а нас начинают мочить по всем направлениям: "Ах, Беларусь становится страной, куда иностранные войска подтягиваются..." Вы на себя посмотрите", - возмутился диктатор.

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