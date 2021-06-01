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Количество абитуриентов с временно оккупированных территорий с каждым годом растет, - Шкарлет

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Количество абитуриентов с временно оккупированных территорий с каждым годом растет, - Шкарлет
Ежегодно количество поступающих в украинские вузы с временно оккупированных территорий растет.

Об этом на пресс конференции во время Всеукраинского форума "Украина 30. Образование и наука" сообщил министр образования и науки Сергей Шкарлет, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"В прошлом году это было две тысячи (поступающих в украинские вузы с временно оккупированных территорий, - ред.), Но из года в год все больше", - отметил Шкарлет.

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Он напомнил, что абитуриенты с временно оккупированных территорий, которые хотят поступить в украинские учебные заведения, могут обратиться в один из центров "Крым-Украина", "Донбасс-Украина", которые будут работать с 7 июня до 24 сентября 2021 года.

Также Шкарлет заметил, что приобщиться к обучению по украинским программам школьники с временно оккупированных территорий могут с помощью Всеукраинской школы онлайн. "Мы запустили Всеукраинскую школу онлайн, которой сегодня пользуются более 110 стран мира, в том числе и дети, и учителя с временно оккупированных территорий", - сказал Шкарлет.

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Топ комментарии

  • Підлога Маккартні
    А после окончания учебных заведений они вернутся в дыру, будут дальше ненавидеть Украину и стрелять в наших воинов...
  • Vladimir T fd7dc273
    Это недоразумение на должности министра, даже не понимает что эта его парадная статистика говорит о полном отсутствии адекватной политики по отношению к оккупированным территориям!
  • Mary Koval
    мы счастливы! бесплатно выучить детей, папки которых сидят в окопах, мамки ненавидят украинцев. Потом те детки вернутся домой, запишут рлик как они ненавидят нас. Год назад "республики" показали интервью с 3-мя "нашими детьми с оккупированных территорий", которые закончили в Харькове университет Державної служби України з надзвичайних ситуаций и благополучно приступили к несению службы в ДНР. И все это за наши деньги.
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