Российские оккупанты 27 раз за неделю глушили беспилотники ОБСЕ на Донбассе, - СЦКК

Российско-оккупационные войска препятствуют полетам БПЛА Миссии СММ ОБСЕ.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-центр ОС в Facebook.

Так, украинская сторона СЦКК сообщает об очередных нарушениях со стороны вооруженных формирований РФ и ее наемников.

Согласно отчетам СММ ОБСЕ, Миссия продолжает фиксировать факты препятствования работе патрулей и БПЛА СММ во время их плановых полетов на временно оккупированных территориях.

В частности, за прошедшую неделю, из 54 полетов, совершенных БПЛА Миссии, 27 получили препятствия средств РЭБ.

Кроме того, 30 мая в 13:11, в населенном пункте Веселогоровка Луганской области в результате препятствий средств РЭБ, вызванных применением оккупантами станций радиоэлектронной борьбы российского производства, было потеряно БПЛА СММ ОБСЕ малого радиуса действия.

"Учитывая увеличение количества случаев препятствования деятельности Миссии, в частности радиоэлектронного воздействия на летательные аппараты Миссии (подавление или перехват сигнала управления БПЛА) со стороны вооруженных формирований РФ в ОРДЛО, украинской стороной был проведен ряд соответствующих мероприятий по расследованию подобных фактов и выявления мест расположения источников радиоэлектронного влияния оккупантов.

В результате расследования указанных инцидентов только в период с 27.05 по 30.05.2021 года выявлено 14 фактов создания заградительных помех (глушение сигнала управления и телеметрии БПЛА) с помощью средств радиоэлектронного подавления, находящихся на временно оккупированных территориях в Донецкой и Луганской областях. При этом, радиус действия комплексов РЭБ, имеющихся в распоряжении ВФ РФ составляет до 90 км", - сказано в сообщении.

Всего, согласно отчетам СММ ОБСЕ в течение апреля 2021 г., миссией зафиксировано 396 случаев глушения полетов БПЛА СММ, в том числе над неподконтрольной территории около 300.

Кроме того, с середины марта текущего года оккупанты активно осуществляют глушение полетов БПЛА над подконтрольной правительству Украины территорией. В настоящее время зафиксировано более 100 таких случаев.

"Целью действий вооруженных формирований РФ относительно препятствия полетов БПЛА СММ ОБСЕ именно над подконтрольной Правительству Украины территорией является дискредитация Вооруженных Сил Украины. Об этом свидетельствует тот факт, что значительная часть случаев глушения приходится на район Бахмут - Константиновка - Степановка, а объектом воздействия средств РЭБ является БПЛА дальнего радиуса действия S-100, взлетная площадка которого находится в этом районе.

Следует отметить, что именно БПЛА S-100 является едва ли не единственным средством наблюдения за неконтролируемым участком границы Украины с РФ, в связи с чем украинская сторона крайне заинтересована в беспрепятственном осуществлении полетов БПЛА этого типа.

Следует добавить, что ВС Украины на практике гарантируют СММ беспрепятственный доступ ко всем объектам и районов на подконтрольной территории, в то время как со стороны оккупационных администраций оказывается системное давление на патрули Миссии и ограничиваются их возможности в выполнении мандата", - отметили в СЦКК.

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Также по оценке украинской стороны СЦКК более 95% всех случаев препятствования деятельности СММ ОБСЕ приходится на временно оккупированные территории. Это прямо свидетельствует о желании оккупантов продолжать деструктивную деятельность, перекладывая ответственность за собственные преступные действия на ВС Украины.

"Отметим, что Мандат СММ предполагает свободный и безопасный доступ по всей Украине. Все подписанты Минских соглашений согласились с необходимостью свободного и безопасного доступа, а также с тем, что ограничение свободы передвижения СММ является нарушением.

Однако оккупационные войска системно продолжают нарушать соглашения и своими действиями стараются максимально нивелировать роль СММ ОБСЕ в Украине, как основного инструмента мониторинга.

Украинская сторона СЦКК постоянно информирует СММ ОБСЕ о нарушениях со стороны оккупантов и всячески способствует Миссии в выполнении мандата.

В фокусе особого внимания украинской стороны беспрепятственное выполнение задач мониторинга ситуации СММ ОБСЕ всеми имеющимися силами и средствами", - сказано в сообщении.



