Неликвидация ОАСК - это ответственность Зеленского, ОП должен объяснить "слугам народа" критичность принятия данного решения, - Шабунин

Профильный комитет Рады должен рассмотреть законопроект президента о ликвидации Окружного админсуда Киева уже завтра, чтобы успеть ликвидировать суд до конца парламентской сессии.

Об этом в Facebook сообщил глава ЦПК Виталий Шабунин, информирует Цензор.НЕТ.

"Сегодня Рада проголосовала включение в повестку сессии законопроекта №5369 о ликвидации ОАСК. ... Чтобы успеть ликвидировать ОАСК до конца сессии, профильный комитет Рады (Костина) должен рассмотреть законопроект президента уже завтра", - говорится в сообщении.

По словам главы ЦПК, депутатам предлагают деньги за спасение ОАСК.

"Им достаточно пропустить комитет или воздержаться при голосовании. Вовк предлагает депутатам прикрыться фейковым конфликтом интересов. Для этого они должны обратиться в ОАСК с любым иском. На ближайшем комитете увидим, кто именно из депутатов облизал руки главе ОАСК. Главное, чтобы не Андрей Костин, потому что это - единственная причина, чтобы "забыть" поставить этот вопрос в повестку дня комитета", - добавил Шабунин.

Глава ЦПК отметил, что в этом комитете Рады у "Слуг народа" - арифметическое большинство, председатель комитета (Андрей Костин) - тоже от фракции монобольшинства.

"А это значит, что неликвидация ОАСК - ответственность президента. Безотносительно того, кто именно из его нардепов взял/не взял деньги Вовка. Если Зеленский правда хочет ликвидировать ОАСК, я бы попросил его офис прямо сейчас объяснить Костину критичность завтрашнего комитета. Законопроект нужно голосовать сразу в первом чтении и в целом. Иначе ликвидация ОАСК перейдет на осень, а значит просто захлебнется. В таком случае Костин превратит Зеленского в Ющенко, который тоже громко заявил о ликвидации ОАСК, но не смог довести ее до конца", - подытожил Шабунин.

Как сообщалось, 13 апреля президент Украины Владимир Зеленский внес в Верховную Раду как безотлагательный проект закона №5369 "О ликвидации Окружного административного суда города Киева" (ОАСК). Этот законопроект предполагает создание Киевского городского окружного админсуда.

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