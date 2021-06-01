Рада одобрила в первом чтении новые правила работы кредитных союзов

Верховная Рада приняла за основу законопроект О кредитных союзах.

Об этом сообщает корреспондент Цензор.НЕТ.

За такое решение - 267 народных депутатов.

Положения этого законопроекта предусматривают все этапы деятельности кредитных союзов: от создания и лицензирования до осуществления деятельности (в частности членство и оформление взносов в союз), от системы управления до надзора за их деятельностью и выходом с рынка.

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Документом предлагается предоставить кредитному союзу возможности самостоятельно выбирать желаемую форму деятельности в качестве прибыльной или неприбыльной организации в соответствии с нормами Налогового кодекса Украины. Предусматривается значительное упрощение действующих процессов лицензирования КС, в частности, введение универсальной лицензии на их деятельность. Такая лицензия, кроме услуг по выдаче кредитов и привлечения депозитов, будет предусматривать расширение бизнес-деятельности союза. В частности, лицензия может давать ему право осуществлять ряд платежных услуг, предоставлять гарантии своим членам и услуги по обмену валют. В то же время в случае изменения обстоятельств деятельности и потребности во внесении соответствующего изменения по объему лицензии КС будет иметь возможность в любое время изменить объем услуг без необходимости повторного прохождения полного процесса лицензирования.

Кандидатов на должности руководителей кредитного союза должен согласовывать Национальный банк Украины.

Кроме того, НБУ дают право требовать замены любого из руководителей, главного риск-менеджера и главного комплаенс-менеджера, руководителя подразделения внутреннего аудита, если их профессиональная пригодность и/или деловая репутация не соответствуют установленным нацрегулятором требованиям.

Кроме того, предложенный законопроект расширяет перечень лиц, имеющих право быть членами кредитного союза. Если раньше такими лицами могли быть только физические лица, то с принятием нового закона союзы смогут предоставлять услуги широкому кругу членов - физическим лицам-предпринимателям и некоторым категориям юридических лиц, в частности фермерским хозяйствам, кооперативам, профессиональным союзам со статусом первичных или местных, религиозным организациям и объединениям совладельцев многоквартирного дома.

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Вводится риск-ориентированный подход к надзору, внедряется система заблаговременного предупреждения рисков для быстрого реагирования на возможные проблемы в деятельности кредитного союза.