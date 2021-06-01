ВР приняла за основу законопроект о внесении изменений в закон о государственной и региональной политике

Верховная Рада приняла за основу законопроект о внесении изменений в закон "Об основах государственной и региональной политики".

Об этом сообщает корреспондент Цензор.НЕТ.

За такое решение - 247 народных депутатов.

Перед голосованием народный депутат "ЕС" Алексей Гончаренко отметил: "Региональная политика - это не о правительственном квартале, а о наших регионах. И самый главный сейчас тут - Донбасс, где существует колоссальный спрос, чтобы Украины там было больше. Сейчас, к сожалению, ее там мало".

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