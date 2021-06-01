Приговор "суда" оккупантов Чубарову - это нарушение законов и обычаев войны, - прокуратура АРК

Прокуратура АР Крым квалифицировала вынесение незаконного приговора главе Меджлиса крымскотатарского народа Рефату Чубарову так называемым "Верховным судом Крыма" как нарушение законов и обычаев ведения войны.

Об этом Цензор.НЕТ сообщили в пресс-службе прокуратуры АР Крым и г. Севастополя.

"Государство-оккупант и его оккупационная администрация продолжают использовать собственную систему уголовного правосудия в политических целях, реализуя политику преследования проукраинского населения полуострова.

Сегодня, незаконно созданный "Верховный суд Крыма" заочно приговорил к 6 годам лишения свободы в колонии общего режима, штрафу в размере 200 000 рублей РФ и 200 часов исправительных работ председателя Меджлиса крымскотатарского народа Рефата Чубарова. Прокуратура автономии квалифицирует такие противоправные действия оккупантов по ч.1 ст. 438 УК Украины (нарушение законов и обычаев ведения войны). Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок от восьми до двенадцати лет", - говорится в сообщении пресс-службы прокуратуры.

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В прокуратуре отметили, что такими действиями оккупационные "правоохранительные и судебные органы" нарушают нормы международного гуманитарного права. В частности, требования IV Женевской Конвенции о защите гражданского населения во время войны в 1949 году, ретроспективно применяя законодательство РФ при квалификации событий, происходивших до оккупации полуострова и установления эффективного контроля над его территорией.

Отмечается, что в целом, в так называемом "деле 26 февраля" прокуратура АР Крым и г. Севастополя установила и сообщила о подозрениях оккупационным "следователям", "прокурорам" и "судьям" - 29 лицам, которые преследовали одного из руководителей Меджлиса крымскотатарского народа Ахтема Чийгоза за якобы организацию массовых беспорядков во время митинга под зданием парламента АР Крым.

Как сообщалось, 1 июня, "Верховный суд" оккупированного Крыма заочно приговорил лидера Меджлиса крымско-татарского народа Рефата Чубарова к шести годам колонии общего режима. Защита главы Меджлиса крымскотатарского народа Рефата Чубарова намерена обжаловать заочный приговор, вынесенный "судом" оккупантов.