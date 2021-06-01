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В мае Россия перебросила в ОРДЛО новые партии вооружения и боеприпасов, - разведка

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В мае Россия перебросила в ОРДЛО новые партии вооружения и боеприпасов, - разведка
Россия продолжает усиливать боевые возможности соединений и частей 1 и 2 армейских корпусов на временно оккупированной территории в Донецкой и Луганской областях.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба Минобороны со ссылкой на данные ГУР

Так, по данным украинской разведки, в течение мая через неконтролируемые участки государственной границы Украины с территории Российской Федерации на временно оккупированную территорию в Донецкой и Луганской областях были завезены новые партии вооружения - артиллерийское и стрелковое, а также боеприпасы российского производства.

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Топ комментарии

  • Nickol Nickols
    А заминировать дистанционно можно неконтролируемый участок границы или слабо? ,перед этим можно нанести ракетные удары на эти участки границы
  • tom peter
    Треба вдень і вночі виробляти снаряди, ПТУРи, копати укріплення, вивчати тактику міських боїв, облаштовувати дахи, підвали. Напад буде точно
  • Денис Фомин 39c8c642
    а так же оккупанты РФ прислали большую партию снайперских винтовок на Донбасс ...будут отстреливать ВСУ как мишени или как куропаток....
    То есть оккупанты..российские снайпера теперь будут пировать.


    мудило Зеленский и Ермак же запретил снайперов у ВСУ и развед беспилотники.
    Следовательно, ВСУ не могут использоваться дроны, теперь не узнать о том, что враг построил новый блиндаж или прокопал новый окоп, а снайперы не смогут прикрывать наши позиции. У травні Росія перекинула в ОРДЛО нові партії озброєння й боєприпасів, - розвідка - Цензор.НЕТ 9543
    агрессор оккупант РФ...Московская сторона однозначно будет нарушать договоренности и о прекращении огня, и нарушала всегда и будет нарушать.

    Все предыдущие «прекращения огня» от Зеленского и «разведение» заканчивались для украинцев трагически. Это и рост количества обстрелов, и большое количество погибших.
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