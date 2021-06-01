Мы президента в Раде видим только на торжествах. Он встречается с монобольшинством, но открытого ответственного диалога нет, - вице спикер Кондратюк

Руководство монобольшинства контактирует с президентом Владимиром Зеленским и согласовывает с ним вопросы, касающиеся повестки дня Рады.

Об этом в интервью Цензор.НЕТ заявила вице-спикер ВР Елена Кондратюк.

"Я действительно считаю, что между президентом и парламентом должен быть тесный контакт и сотрудничество. Они являются обязательными потому, что, во-первых, мы живем в парламентско-президентской республике, но и для людей мы все власть. Во-вторых, все ответственные решения должны проходить через парламент. Я тоже, к сожалению, должна констатировать, что мы президента в парламенте видим только на торжествах. Но, насколько я знаю, с монобольшинством, со спикером, с первым вице-спикером они встречаются часто. И руководители монобольшинства постоянно согласовывают все вопросы, касающиеся повестки дня. Это такая новая параллельная реальность: есть постоянная работа, которая в режиме пленарных заседаний Верховной Рады, а есть параллельная...", - отметила она.

"И там, наверное, ведутся все разговоры. Но на том уровне, который должен быть открыт, ответственного диалога, к сожалению, нет", - уточнила она.

"Если я даю запрос по тому или иному вопросу, меня информируют (по переговорах Зеленского с монобольшинством. - Ред.). Просто мы же понимаем - это сейчас уникальное явление, которое есть в парламенте - монобольшинство. Большинство комитетов возглавляют представители "Слуг народа". Они как-то между собой все равно согласовывают эти вопросы и решают, что прежде всего выносить на повестку дня", - добавила Кондратюк.

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