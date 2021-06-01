Российские оккупанты минируют местность вдоль линии соприкосновения запрещенными минами без функции самоликвидации, - разведка

Российские оккупанты продолжают подготовку наемников для укомплектования своих подразделений и минируют прилегающие к линии соприкосновения территории.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба Минобороны со ссылкой на данные ГУР

По данным украинской разведки, под руководством военных инструкторов ВС РФ проводилась подготовка наемников для укомплектования разведывательно-диверсионных групп, снайперских и саперных подразделений.

Кроме того, оккупанты осуществляли минировании прилегающей к линии соприкосновения территории минами российского производства, которые запрещены международными конвенциями, в частности образцами, в которых отсутствует функция самоликвидации, что создает дополнительную опасность для гражданского населения.

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