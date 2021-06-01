Изменение позиции Байдена по "Северному потоку-2" было неожиданностью, - Дуда
Об этом заявил Президент Польши Анджей Дуда, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.
"Вопрос Nord Stream 2 - это не только дело, которое касается Польши. Стоит помнить о решительном сопротивлении Словакии, об очень решительном сопротивлении Украины. Это, прежде всего, их интересам вредит строительство Nord Stream 2, а также ставит огромный вопрос об энергетическом суверенитете многих стран ЕС, поскольку сильно укрепляет и монополизирует позицию российского поставщика газа ", - отметил Дуда.
Он констатировал, что изменение решения Президента США Джо Байдена в деле Nord Stream 2 было неожиданным для него.
"Действительно, признаю, что внезапное изменение позиции, в том числе и со стороны Президента Байдена, было неожиданным, поскольку до недавнего времени президент имел иное мнение по Nord Stream 2", - подчеркнул Дуда.
Он отметил, что реализация этого проекта - в интересах России и Германии, но в целом вредит интересам ЕС.
По его словам, Польша готова к такой ситуации, и последовательно реализует планы диверсификации источников энергоснабжения.
В частности, Польша развивает газопорт в г.Свиноуйсце, планирует построить очередной газопорт в Гданьске, а также завершить строительство газопровода Baltic Pipe из шельфа Норвежского моря в РП.
Как сообщалось, Президент США Байден подтвердил ранее озвученное решение его администрации не вводить санкции против компании-оператора "Северного потока-2" - несмотря на резкую реакцию со стороны Конгресса.