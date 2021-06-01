Рада внесла предложенные Зеленским изменения в закон об обличителях коррупции: изъяли формулировку "точно известные факты" и отменили требование называть источники

Верховная Рада поддержала предложения президента и внесла изменения в закон "О предотвращении коррупции".

Об этом сообщает корреспондент Цензор.НЕТ.

В частности, за законопроект о внесении изменений в Закон Украины "О предотвращении коррупции" относительно упорядочения отдельных вопросов защиты обличителей" с предложениями президента проголосовал 281 народный депутат.

Перед голосованием внефракционный депутат Гео Лерос напомнил, что в Украине достаточно органов по борьбе с коррупцией - прокуратура, НАБУ, ГБР, Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции.

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Обращаясь к замминистра юстиции Валерии Коломиец, он отметил: "У меня к вам есть предложение создать ещё один орган, который будет контролировать обличителей коррупции и назвать его БЕ - братья Ермаки... нужно как-то закрепить то, чтобы братья Ермаки получили какой-то постоянный юридический статус своей деятельности", - отметил он.

На что замминистра юстиции ответила, что будет неуместным создавать новый орган.

В доработанном варианте закона изменили определение внутренних каналов сообщения о возможных фактах коррупционных или связанных с коррупцией правонарушений.

В законе определили, что каналы сообщения о коррупции имеют право создавать органы, уполномоченные составлять административные протоколы или расследовать коррупционные преступления.

Также предусмотрели ответственность за незаконное использование персональных данных обличителей.

Отменили требование к обличителю объяснить, откуда ему стали известны данные о совершении коррупционного правонарушения.

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Из закона убрали конструкцию, что обличитель должен сообщать "точно известные факты".

Кроме того, отказались от нормы, что вознаграждение обличителю выплачивается после взыскания ущерба в доход государства, поскольку УПК предусматривает выплату вознаграждения после приговора суда.