Украина должна срочно ввести санкции против конкретных лиц из окружения Лукашенко, - вице-спикер Кондратюк

Реагируя на ситуацию в Беларуси, ВР должна иметь свою позицию, которая будет отражать интересы и позицию государства.

Об этом в интервью Цензор.НЕТ заявила вице-спикер ВР Елена Кондратюк.

"Прежде всего, мы представляем парламент. Я вице-спикер парламента, и мне бы очень хотелось, чтобы парламент в этой ситуации тоже имел свою позицию, которая отражает позицию государства. В той системе координат, которая сейчас есть, парламент должен заниматься внешней политикой на уровне с президентом. А относительно этой ситуации, я согласна с оценками большинства европейских экспертов и политиков: это был террористический акт (принудительная посадка самолета в Минске для задержания оппозиционного журналиста Романа Протасевича. - Ред.). Поэтому мне такая быстрая позиция о том, что мы закрываем небо вместе со многими европейскими странами, - нравится", - отметила она.

"И, во-вторых, нам сейчас действительно нужно полностью поддержать позицию, которую отражает Европейский Союз. В парламенте уже зарегистрировано постановление-обращение в европейские страны, правительства и парламенты мира, в Совет Европы, Организации Объединенных Наций, ОБСЕ, НАТО и другие международные институты, чтобы признать такую ​​политику Лукашенко угрозой для международной безпеки", - подчеркивает вице-спикер.

"Однако, хочу обратить внимание, что призывая международные организации, правительства и парламенты других стран - ввести санкции против режима Лукашенко, Украина должна сама подавать пример такой солидарности. Поэтому стоит обратиться к президенту Украины и СНБО с просьбой определить перечень и срочно применить санкции против конкретных лиц из окружения Лукашенко, которые прямо причастны к актам государственного терроризма и систематического нарушения прав человека в Беларуси", - резюмировала Кондратюк.

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Читайте на "Цензор.НЕТ": Мы президента в Раде видим только на торжествах. Он встречается с монобольшинством, но открытого ответственного диалога нет, - вице спикер Кондратюк

Напомним, 23 мая в Минске был экстренно посажен самолет компании Ryanair, выполнявший рейс Афины-Вильнюс, якобы из-за заложеной на борту бомбы. Взрывное устройство не нашли. Среди пассажиров находился оппозиционный блогер, создатель телеграм-канала NEXTA Роман Протасевич. Он был задержан белорусскими силовиками.

В ЕС призвали Беларусь отпустить пассажиров рейса из Афин в Вильнюс, включая Протасевича, иначе угрожают последствиями. Минск отправил самолет вечером 23 мая.

В авиакомпании Ryanair заявили, что об угрозе на борту сообщили диспетчеры из Беларуси, они же дали указание перенаправить самолет в аэропорт Минска.

По данным FlightRadar, пилоты до последнего тянули до Вильнюса, но им пришлось повернуть обратно под угрозой истребителя.