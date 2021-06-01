Новости

Рада одобрила в первом чтении законопроект о запрете курения электронных сигарет в общественных местах

2 80628
Рада одобрила в первом чтении законопроект о запрете курения электронных сигарет в общественных местах
Верховная Рада одобрила в первом чтении законопроект №4358, который запрещает курение электронных сигарет в общественных местах.

За законопроект проголосовали 339 нардепов, передает парламентский корреспондент Цензор.НЕТ.

Закон устанавливает запрет курения электронных приборов в общественных местах и на рабочих местах. Также закон устанавливает запрет на рекламу устройств для нагрева электронных сигарет на улицах, в СМИ, в интернете, в местах продаж.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Поправки к законопроекту о запрете рекламы сигарет предлагают запретить показ кинофильмов, содержащих сцены курения

Закон вводит требование о том, что 30% площади на пачках табачных изделий для бездымных сигарет должны занимать медицинские предупреждения.

Запрет курения бездымных и электронных сигарет в общественных местах вступит в силу через шесть месяцев после принятия закона.

Читайте Цензор.НЕТ в Telegram 

Топ комментарии

  • Vlad Tepes b279a27b
    еще бы запретили громадянам в общественных местах шептуна пускать, тогда бы экология и здоровье нации улучшились многократно
  • Vasya Kirpych cdb28ef1
    Ничего не изменится. Будут курить также, как и быдло курящее обычные сигареты там, где вздумается.
  • Joshua Merlin
    достижение! сразу заработает экономика, поплывут инвестиции... откроются новые рабочие места... гнать всю зРаду сранной метлой прямо в суд...
Смотреть все комментарии

ТОП-новости

все новости