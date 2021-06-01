РФ усиливает напряжение в отношениях с США перед саммитом Байдена и Путина, - The Washington Post
Они "скомпрометировали" систему электронной почты, которую использует Агентство США по международному развитию в рамках Государственного департамента. Атака была нацелена на компьютерные сети правозащитных групп и других организаций, которые критикуют Путина, пишет The Washington Post.информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Зеркало недели.
Microsoft объявила о нарушениях, заявив о причастности группы Nobelium, которую также связывают с кибератакой на SolarWinds, нацеленную против американских компаний и семи государственных учреждений.
В прошлом месяце Байден объявил о реакции США на это вторжение: ввел санкции против российских компаний и частных лиц, выслав некоторых дипломатов и совершив другие "менее заметные" действия для предотвращения дальнейших злоупотреблений. В то же время США пытались избежать излишней эскалации отношений с Кремлем. Но, как оказалось, санкции не сдержали Россию, которая снова взяла курс на обострение отношений с Америкой.
Очередная хакерская атака воспользовалась той же слабостью в кибербезопасности США, что и атака на SolarWinds: недостаточный уровень защиты в критических цепях связей, проходящих от частных предприятий к наиболее чувствительным государственным структурам. В этом случае было использовано программное обеспечение для электронной почты Constant Contact.
"Фишинг-сообщения" были направлены через USAID более 150 организациям и охватили более 3 тысяч учетных записей. Они содержали вредоносный код, который позволял хакерам попасть в компьютерные системы получателей, где они могли "инфицировать" других людей в сети.
Атака, вероятно, была предназначена не так для Госдепартамента, как для гражданского общества, включая группы, которые анализируют российскую внешнюю политику и тех, кто выступает против Кремля.
Из этого беспорядка можно усвоить один урок, который заключается в том, что шаткие цифровые цепи связей надо укреплять. Ранее в этом месяце Белый дом издал распоряжение об установлении базовых стандартов, которым должны следовать все коммерческие компании-поставщики программного обеспечения для федерального правительства. Это должно гарантировать дополнительную защиту.
Однако остается еще один урок: Путин не отреагирует на традиционную историю санкций и дипломатических высылок. Это не заставит его отступить, а скорее расширит границы шпионажа в эпоху Интернета. Байден должен четко определить то, что Соединенные Штаты не будут терпеть подобного агрессивного поведения. Команда Байдена должна создать план действий на случай, если противник отказывается слушать, резюмирует издание.