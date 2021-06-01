Украинцам для въезда в Турцию теперь достаточно экспресс-теста или справки о перенесенном COVID-19, - представитель посольства Билык
Об этом в комментарии Укринформу сказал первый секретарь, руководитель консульского отдела посольства Украины в Турецкой Республике Андрей Билык, передает Цензор.НЕТ.
"Начиная с 1 июня 2021 года для въезда в Турцию необходимо выполнить одно из четырех условий - иметь один из документов, подтверждающий вакцинацию, перенесенное заболевание или отрицательный результат тестирования - ПЦР-тест, сделанный не позднее чем за 72 часа до приезда, или экспресс-тест на определение антигена SARS-CoV-2, сделанный не позднее чем за 48 часов до приезда", - сообщил Билык.
Для посещения Турции украинцам нужно иметь один из следующих документов:
- Документ о вакцинации от COVID-19, сделанный не ранее чем за 14 дней до приезда в страну.
- Документ, удостоверяющий, что лицо переболело COVID-19 в течение последних шести месяцев.
- Негативный ПЦР-тест на коронавирус, сделанный не позднее чем за 72 часа до приезда.
- Экспресс-тест на определение антигена SARS-CoV-2, сделанный не позднее чем за 48 часов до приезда.
Консул также уточнил, что транзитные пассажиры освобождаются от этих обязательств. Получение более подробной информации ожидается от турецких властей в ближайшее время.