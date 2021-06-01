Программа Бигуса подтвердила, что наше правительство обеспечивало энергетическую независимость от России, - Яценюк

Последняя программа Дениса Бигуса с новой порцией записей разговоров Медведчука подтверждает информацию о том, что действия правительства Украины во главе с Арсением Яценюком в 2014-2016 годах были направлены на обеспечение энергетической независимости от России.

Так экс-премьер, лидер партии "Народный фронт" прокомментировал последний выпуск этой программы, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу политсилы.

"Информация о действиях нашего правительства в 2014-2016 годах для обеспечения энергетической независимости от России соответствует действительности. Записи разговоров Медведчука это подтверждают", - написал Арсений Яценюк в своем Facebook.

"Наше правительство и я как премьер-министр ставили целью забрать у России любые рычаги энергетического шантажа. Это было особенно важно в условиях войны. Наше правительство также перевело Украину на реверсные поставки газа из Европы, сбросив российскую газовую петлю, которая душила страну всю историю Независимости", - добавил он.

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Лидер "Народного фронта" также отметил, что это все очередная иллюстрация, в каких условиях работало тогдашнее правительство.

"И это также посыл для нынешней власти, которая до недавнего времени закупала российскую и белорусскую электроэнергию и собирается возобновить эти закупки осенью. Вы можете руководствоваться благими намерениями или не очень, убеждать себя или других, но послушайте записи разговоров российского агента Медведчука и поймете: любой контакт с Россией в энергетических вопросах - это зло", - подчеркнул Арсений Яценюк.

"Зло для Украины, зло для нашей экономики, и зло, которое рано или поздно политически ударит по вам после очередных "пленок" очередного Медведчука. И будет это происходить под аплодисменты России, которая именно с этой целью каждый раз будет стремиться привязать вас к себе хотя бы кубометром газа, или киловатт-часом своей электроэнергии, или новыми мирными инициативами от Путина", - добавил лидер "Народного фронта".