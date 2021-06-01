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Маас - Зеленскому по запросу летального оружия: Никаких изменений нашей позиции не будет - поставки оружия не помогут

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Маас - Зеленскому по запросу летального оружия: Никаких изменений нашей позиции не будет - поставки оружия не помогут
Германия ответила на призыв президента Украины Владимира Зеленского относительно поставок оружия. Министр иностранных дел Германии Хайко Маас убежден, что ситуацию на Донбассе необходимо решать политическим путем.

Зеленский запросил у Берлина штурмовые винтовки, радиооборудование и бронетехнику, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

"Я убежден, что конфликт (на востоке Украины. - Ред.) может быть разрешен только политическими средствами", - заявил Маас перед видеоконференцией со своими коллегами из НАТО.

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"Это останется ориентиром нашего взаимодействия с Украиной, и никаких изменений не будет: поставки оружия не помогут", - добавил он.

Напомним, ранее Зеленский раскритиковал Германию за то, что она с 2014 года отказывается предоставлять военную помощь Украине.

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Топ комментарии

  • товарищ Маузер 2
    Вован.. нашёл где просить..меркель с пуйлом разве что законный брак не оформили. лучше у финнов попросить)) они дадут)
  • Boruh Zackelberger
    Потому что Джавелины, это США, а не ГДР
  • Boris D a123de4e
    Гейропейские проститутки!
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