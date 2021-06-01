Маас - Зеленскому по запросу летального оружия: Никаких изменений нашей позиции не будет - поставки оружия не помогут
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Германия ответила на призыв президента Украины Владимира Зеленского относительно поставок оружия. Министр иностранных дел Германии Хайко Маас убежден, что ситуацию на Донбассе необходимо решать политическим путем.
Зеленский запросил у Берлина штурмовые винтовки, радиооборудование и бронетехнику, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.
"Я убежден, что конфликт (на востоке Украины. - Ред.) может быть разрешен только политическими средствами", - заявил Маас перед видеоконференцией со своими коллегами из НАТО.
"Это останется ориентиром нашего взаимодействия с Украиной, и никаких изменений не будет: поставки оружия не помогут", - добавил он.
Напомним, ранее Зеленский раскритиковал Германию за то, что она с 2014 года отказывается предоставлять военную помощь Украине.