Тимошенко мотивировала возвращение Яценко в "Батькивщину" тяжелой ситуацией на Черкасщине, а не финансовым вопросом, - вице-спикер Кондратюк

Вице-спикер ВР Елена Кондратюк выступала против возвращения народного депутата Антона Яценко в состав фракции "Батькивщины", однако партия и фракция решили по-своему.

Об этом в интервью Цензор.НЕТ заявила вице-спикер ВР Елена Кондратюк.

"Некоторые имеют и хуже (репутацию, чем Яценко. - Ред. ). Есть и такое. Но не будем сейчас переходить на персоналии. Я вам скажу свое отношение к этому всему. Я не приветствую этого (возвращение Яценко в "Батькивщину". - Ред.). Не приветствую. И я об этом говорила и своим коллегам. Но партия и фракция решили так, потому что сейчас у нас тяжелая ситуация в Черкасской области. Вы знаете, что у нас там представителем "Батькивщины" был действующий мэр господин Бондаренко, но он вышел из партии, имеет сейчас там свое движение ... И я вам скажу, что сама Черкасская областная организация высказалась о том, чтобы видеть своим руководителем Яценко", - отмечает она.

Отвечая на вопрос относительно того, чем Юлия Тимошенко мотивировала необходимость возвращения Яценко в "Батькивщину", Кондратюк отметила: "Да, черкасская ситуация".

"Нет!", - добавила она, отвечая на вопрос, звучала ли при этом тема денег.

Комментируя замечание журналиста относительно схем Яценко, Кондратюк заявила: "Будем видеть. Это же вопрос, который, если мы увидим, как в во фракции, так и в партии, что есть какие оговорки, то сейчас, с новизной в политике, стало намного легче прощаться со многими членами".

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Читайте на "Цензор.НЕТ": Мы президента в Раде видим только на торжествах. Он встречается с монобольшинством, но открытого ответственного диалога нет, - вице спикер Кондратюк

Как сообщалось, бывшая "тушка" Яценко вновь вошeл в состав фракции "Батькивщина".