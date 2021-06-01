Отношения с ближайшими соседями, республиками бывшего СССР - приоритет внешней политики РФ, - Путин
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Отношения с бывшими республиками Советского Союза — приоритет России во внешних делах.
Об этом заявил президент России Владимир Путин на встрече с постоянными членами Совета безопасности, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой ТАСС.
"Одним из важнейших приоритетов во внешних делах для России являются отношения с нашими ближайшими соседями, с республиками бывшего Советского Союза", — сказал политик .
Он также призвал участников мероприятия заняться работой в этой сфере.