Новости

Отношения с ближайшими соседями, республиками бывшего СССР - приоритет внешней политики РФ, - Путин

4 82837
Отношения с ближайшими соседями, республиками бывшего СССР - приоритет внешней политики РФ, - Путин
Отношения с бывшими республиками Советского Союза — приоритет России во внешних делах.

Об этом заявил президент России Владимир Путин на встрече с постоянными членами Совета безопасности, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой ТАСС.

"Одним из важнейших приоритетов во внешних делах для России являются отношения с нашими ближайшими соседями, с республиками бывшего Советского Союза", — сказал политик .

Он также призвал участников мероприятия заняться работой в этой сфере.

Читайте на "Цензор.НЕТ": У российских спецслужб есть сценарии, как "зацементировать" Лукашенко "в объятиях" РФ: Путин просчитал его реакцию, - "слуга народа" Вениславский

Читайте Цензор.НЕТ в Telegram 

Топ комментарии

  • саша паламарчук
    птн пнх!
  • Вячеслав Шатров
    Отношения с ближайшими соседями, республиками бывшего СССР - приоритет внешней политики РФ, - Путин - Цензор.НЕТ 2405
  • Рома Маестро
    Отношения с ближайшими соседями, республиками бывшего СССР - приоритет внешней политики РФ, - Путин - Цензор.НЕТ 8022
Смотреть все комментарии

ТОП-новости

все новости