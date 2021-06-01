Схема получения взяток при растаможке автомобилей выявлена на Днепровской таможне, - СБУ. ФОТО
Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр СБУ.
По предварительным оценкам, должностные лица ежемесячно незаконно оформляли около 30 автомобилей. Стоимость нелегальных услуг составляла около $500 за автомобиль, что позволяло получать за них до $15 тыс. в месяц.
По оперативной информации спецслужбы, чиновник наладил схему систематического получения взяток от владельцев автомобилей с иностранной регистрацией, которые ввозили их на территорию Украины. За деньги он гарантировал не создавать искусственные препятствия при таможенном оформлении автомобилей и минимизировать платежи в государственный бюджет. Для функционирования коррупционной схемы злоумышленник привлек местного брокера, предоставлявшего услуги по растаможке.
По имеющейся информации, противоправно схема действовала примерно полгода. Правоохранители задокументировали передачу взятки заместителю начальника таможенного поста на рабочем месте.
Должностному лицу таможни и сотруднику брокерской фирмы сообщено о подозрении по ч.3 ст.368 (принятия предложения, обещания или получения неправомерной выгоды должностным лицом) Уголовного кодекса Украины. Ведется следствие.