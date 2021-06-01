Рада планирует упростить выдачу документов жителям Крыма и ОРДЛО

Верховная Рада приняла в первом чтении законопроект, которым предусматривается упрощение процедуры получения украинских документов для граждан, зарегистрированных на временно оккупированных территориях Украины.

За соответствующий законопроект №4564 "О внесении изменений в некоторые законы Украины о внесении сведений о зарегистрированном месте проживания граждан Украины на временно оккупированных территориях в Донецкой и Луганской областях, Автономной Республике Крым и городе Севастополе, а также оформлении документов, удостоверяющих личность и подтверждающих гражданство Украины" проголосовали 315 народных депутатов, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Целью принятия законопроекта является законодательное урегулирование механизма внесения сведений о зарегистрированном месте жительства лица, на временно оккупированных территориях в Донецкой и Луганской областях, Автономной Республике Крым и городе Севастополе, а также определение места оформления документов, подтверждающих гражданство Украины, удостоверяющих личность или ее специальный статус, вклеивание фотографии по достижению соответствующего возраста в паспорт гражданина Украины лицам, которые имеют зарегистрированное место проживания на временно оккупированных территориях", - говорится в пояснительной записке.

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В частности, определяется, что внесение сведений о зарегистрированном месте проживания на временно оккупированных территориях в документы, подтверждающие гражданство Украины, удостоверяющие личность или ее специальный статус при их оформлении, осуществляется на основании документов, подтверждающих регистрацию места жительства, или сведений, внесенных в документы лица, которые подлежа обмену.

Кроме того, устанавливается, что оформление документов, подтверждающих гражданство Украины, удостоверяющих личность или ее специальный статус, вклеивание фотографии по достижению соответствующего возраста в паспорт гражданина Украины лицам, которые имеют зарегистрированное место проживания на временно оккупированных территориях, осуществляет Государственная миграционная служба Украины по месту обращения лица.

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Также предусматривается внесение изменений в Закон "Об обеспечении прав и свобод и правовом режиме на временно оккупированной территории Украины" в части отмены справки, подтверждающей место пребывания лица, которое проживает на временно оккупированной территории или переселилось с нее, вследствие потери ею своей актуальности.