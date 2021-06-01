Экс-офицер полиции подозревается в разглашении государственной тайны, - СБУ

Служба безопасности Украины разоблачила сотрудницу режимно-секретного органа одного из подразделений Нацполиции Тернопольщины на разглашении сведений, составляющих государственную тайну.

Об этом Цензор.НЕТ сообщили в областном управлении СБУ.

"Досудебным следствием установлено, что офицер полиции действовала вопреки установленному порядку оформления допуска и предоставления доступа к информации с ограниченным доступом. Без предусмотренных законодательством оснований она знакомила своих коллег с материалами оперативно-розыскной деятельности и проведения негласных розыскных действий. Своими действиями полицейская допустила разглашение данных, определенных в Сводке сведений, составляющих государственную тайну".

Также читайте: Появились записи признания сотрудника СБУ, предавшего Украину с целью получения квартиры в Москве и гражданства РФ и выданного РФ в обмен на украинских пленных в 2019 году. ВИДЕО

В рамках уголовного производства, открытого по ч. 1 ст. 328 (разглашение сведений, составляющих государственную тайну) Уголовного кодекса Украины следователи Территориального управления ГБР сообщили злоумышленнице о подозрении. В настоящее время женщина уволена из рядов Национальной полиции Украины.