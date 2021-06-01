Москва вынуждена делать выводы из-за угроз отключения России от SWIFT, - Лавров

Министр иностранных дел России Сергей Лавров в связи с ситуацией вокруг возможного отключения страны от международной платежной системы SWIFT заявил, что Москва не заинтересована в разрушении мировой экономической системы.

Такое заявление он сделал по итогам совещания глав МИД БРИКС, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Газету.ру.

"Мы не заинтересованы в том, чтобы разрушать механизмы функционирования международной валютной системы, в целом международной экономической системы, и исходим из того, что это будет наносить вред всем без исключения участникам многостороннего общения, — сказал Лавров.

По его словам, Москва вынуждена делать выводы из-за угроз отключения России от SWIFT.

Дипломат также выразил уверенность, что все структуры российского правительства будут и в дальнейшем "принимать все необходимые меры, которые позволят при любом развитии событий надежно обеспечивать наши интересы и интересы наших партнеров".

Ранее глава департамента экономического сотрудничества МИД РФ Дмитрий Биричевский рассказал, что в стране ведется работа по созданию альтернативной SWIFT системы.

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Напомним, ранее сообщалось, что в Кремле допускают возможность отключения страны от SWIFT и признают, что нужно "быть начеку".

Позже глава МИД РФ Лавров заявил, что у России есть альтернатива SWIFT.

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