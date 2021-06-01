Кабмин выделил из Госбюджета еще 1,4 млрд грн на выплаты "карантинных" 8 тыс. грн

Кабмин выделил еще 1,4 млрд грн на единовременные выплаты по 8 тыс. грн ФОПам и наемным работникам, пострадавшим от усиления карантина.