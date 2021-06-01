Украина и Египет подписали договор о передаче осужденных лиц

Министр юстиции Украины Денис Малюська и его египетский коллега Омар Марван подписали договор о передаче осужденных лиц.

Об этом Цензор.НЕТ сообщили в пресс-службе Минюста.

"Подписание договора является важным шагом для дальнейшего урегулирования вопроса взаимной передачи осужденных лиц из АРЕ. С заключением договора будут созданы надлежащие правовые основания для эффективного сотрудничества между компетентными органами обоих государств по вопросам передачи осужденных лиц", - заявил Денис Малюська.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Экс-глава СВР Гвоздь умер во время дайвинга в Египте (обновлено)

Отмечается, что в связи с подписанием договора в Украину скоро вернутся двое украинцев, осужденных в Египте на 25 лет.

Стороны выразилы надежду на углубление украинского-египетского сотрудничества в правовой сфере и с этой целью обменялись приглашениями посетить Украину и Египет.