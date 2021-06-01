Порт "Южный" заключил новый контракт на перевалку руды: ГОКи заплатят на треть больше

Государственное предприятие "Морской торговый порт" Южный "и компания "Метинвест" подписали новый контракт.

В рамках нового договора горно-металлургическая компания обязуется ежемесячно переваливать через порт как минимум 1,2 млн тонн грузов в месяц. Также компании достигли согласия относительно ценовой политики. Об этом говорится в сообщении Министерства инфраструктуры, опубликованном на официальной странице в Фейсбук.

"В рамках контракта зафиксирован беспрецедентный рост ставки перевалки на 33% - с 4 до 5,3 доллара за тонну", - говорится в сообщении.

Как заявил министр инфраструктуры Александр Кубраков, крупные контракты с крупнейшими украинскими и международными компаниями - то, что позволяет государственным портам стремительно развиваться.

"Мы ожидаем, что подобных соглашений будет становиться больше, ведь для государства - это увеличение поступлений в бюджет, а для частных компаний - рост качества сервиса", - резюмировал Кубраков.

Как известно, на днях министр освободил прежнего и.о. председателя порта Сергея Ковшара. Это произошло после громкого скандала вокруг монопольного сговора двух портов - МТП "Южный" и "ТИС" против отечественных ГОКов и "Укрзализныци", из-за чего в Украине в мае фактически остановилась перевалка руды на экспорт. Ковшар требовал от ГОК распределить объем перевалки поровну между обоими портами, то есть фактически дарил частному порту своих клиентов - несмотря на то, что "Южный" порт в состоянии самостоятельно осуществить такие объемы перевалки, а его убытки в 21 году уже составляют более 50 миллионов гривен.

В свою очередь промышленники обратились к министру с просьбой разобраться в ситуации, где явно имеет место монопольный сговор. Кубраков отреагировал мгновенно: освободил Ковшара и анонсировал антикоррупционную чистку в подотчетных отраслях.