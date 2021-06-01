Семь стран ЕС начали выдавать сертификаты вакцинации
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С 1 июня семь стран Европейского Союза начали выдавать цифровые сертификаты вакцинации.
Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН.
Сертификат, который позволит свободно перемещаться по территории ЕС, теперь можно получить в Болгарии, Дании, Германии, Греции, Польше, Хорватии и Чехии.
Другие страны ЕС решили запустить цифровой сертификат только после тестирования системы, считывающей QR-коды из этих сертификатов.
"Поэтому в ближайшие дни и недели присоединится больше стран", – говорится в сообщении Еврокомиссии.
Запуск сертификата вакцинации дает возможность странам открыть границы и восстановить туристические поездки без прохождения самоизоляции и дополнительного ПЦР-тестирования.