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Семь стран ЕС начали выдавать сертификаты вакцинации

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Семь стран ЕС начали выдавать сертификаты вакцинации
С 1 июня семь стран Европейского Союза начали выдавать цифровые сертификаты вакцинации.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН.

Сертификат, который позволит свободно перемещаться по территории ЕС, теперь можно получить в Болгарии, Дании, Германии, Греции, Польше, Хорватии и Чехии.

Другие страны ЕС решили запустить цифровой сертификат только после тестирования системы, считывающей QR-коды из этих сертификатов.

"Поэтому в ближайшие дни и недели присоединится больше стран", – говорится в сообщении Еврокомиссии.

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Запуск сертификата вакцинации дает возможность странам открыть границы и восстановить туристические поездки без прохождения самоизоляции и дополнительного ПЦР-тестирования.

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Топ комментарии

  • Sophia-Maria Duglass
    В странах ЕС тестирование делают за 20 минут и выдают бумагу.
    Предлагаю на всех сухопутных границах поставить такие пункты , чтобы украинцы проходя границу сразу делали тест для пограничников.
    А то пока цирк - в Киеве делаешь, ждёшь , потом едешь - а время в 48 часов идёт .
  • Эдуард Силенко
    Я прочитав - баран.
  • Эдуард Силенко
    Головне тут привчити до укольчиків, а бірки і сертифікати намалюють і причеплять. Стадо. Стадо приматів переходить на новий рівень розвитку тільки в сторону деградації.
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