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Netflix перевел слово "бандеровец" как "украинский нацистский коллаборационист". СКРИНШОТ

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Стриминговая платформа Netflix, которая приобрела несколько дней назад права на фильмы "Брат" и "Брат 2", перевела слово "бандеровец" как "украинский нацистский коллаборационист".

Как передает Цензор.НЕТ, об этом в Facebook сообщил нардеп "Слуги народа" Дмитрий Гурин.

"Netflix перевел "бандеровец" как "Ukrainian Nazi collaborator" (украинский нацистский коллаборационист. - Ред.) в фильме "Брат", который они несколько дней назад добавили в свою библиотеку", - говорится в сообщении.

Нардеп также опубликовал скриншот из фильма с соответствующими субтитрами.

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Netflix перевел слово бандеровец как украинский нацистский коллаборационист 01

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Топ комментарии

  • Andriy Zlochevskiy
    Гівнюки проросійські
  • kelman muksat
    кацапская пропаганда работает ... не просто так туда вливают миллиарды
  • Порохобандерівець
    Netflix перевел слово "бандеровец" как "украинский нацистский коллаборационист" - Цензор.НЕТ 1072
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