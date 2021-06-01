"Нафтогаз" предлагает предприятиям теплокоммунэнерго заключать трехлетний договор на поставку газа

"Нафтогаз Украины" подготовил трехлетний договор на поставку газа для производителей тепловой энергии.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу группы.

Подчеркивается, что с июня 2021 года и в течение 13 месяцев долгосрочная рыночная цена будет составлять 7,42 грн за куб. м (с НДС, без учета тарифа оператора газотранспортной системы).

Ценовые предложения для ТКЭ в следующих периодах (с 1 июля 2022 года и с 1 июля 2023 года) будут проиндексированы.

В "Нафтогазе" отмечают, что долгосрочная рыночная цена распространяется только на объем природного газа, который соответствует историческому объему потребления ТКЭ в части производства тепла и горячей воды непосредственно для потребностей населения. Дополнительные объемы газа будут отпускаться по спотовой цене.

Договора о коммерческих закупках газа с ООО "Газоснабжающая компания "Нафтогаз Трейдинг" заключили уже 34 крупных предприятия теплокоммунэнерго, в частности из Киева и Харькова.

"Группа Нафтогаз готова обеспечить потребности ТКЭ и приглашает контрагентов к сотрудничеству", - подчеркивают в компании.

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