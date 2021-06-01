Адвокат Полозов подал апелляцию на приговор "суда" оккупантов Чубарову

Адвокат Николай Полозов сообщил, что подал апелляционную жалобу на заочный приговор так называемого "Верховного суда" оккупированного Крыма в отношении председателя Меджлиса крымскотатарского народа Рефата Чубарова.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Радио. Свобода.

"На приговор в отношении Рефата Чубарова мной подана апелляционная жалоба, так же как и на постановление судьи "Верховного суда Крыма" Виктора Васильева, которым он по надуманным основаниям отказался допустить меня к делу в качестве защитника Рефата Чубарова. Приговор есть, а значит и появилась возможность обжалования незаконного постановления. Естественно, никаких иллюзий относительно качества и итогов рассмотрения апелляции нет, но это необходимое условие для дальнейшего обращения в ЕСПЧ ", - отметил Полозов.

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После вынесения приговора адвокат главы Меджлиса крымскотатарского народа по назначению Александр Осокин заявил, что также намерен обжаловать заочный приговор.

Первый заместитель министра иностранных дел Украины Эмине Джеппар назвала "позорным судилищем" процесс над Чубаровым и вынесенный ему приговор.

В Прокуратуре АРК квалифицировали приговор суда по Чубарова, как "нарушение законов и обычаев войны".