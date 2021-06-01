Новости • Агрессия России против Украины, Операция Объединенных сил

Наемники РФ обстреляли украинские позиции возле Новгородского и Песков, потерь нет, - пресс-центр ОС

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Наемники РФ обстреляли украинские позиции возле Новгородского и Песков, потерь нет, - пресс-центр ОС
С начала суток в районе проведения операции Объединенных сил зафиксированы 3 нарушения режима прекращения огня со стороны вооруженных формирований Российской Федерации.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ОС.

Недалеко от населенного пункта Новгородское противник дважды обстреливал позиции наших воинов. Во время первого обстрела враг применял минометы 82 калибра. Во время второго - станковые противотанковые гранатометы и крупнокалиберные пулеметы.

В районе населенного пункта Пески оккупанты вели огонь по позициям украинских защитников из стрелкового оружия.

Боевых потерь среди военнослужащих Вооруженных Сил Украины нет.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Украинские воины подавили вражеский БПЛА в районе Санжаровки. За сутки - 8 обстрелов, оккупанты били из 120- и 82-мм минометов и гранатометов, - штаб ОС

Украинская сторона СЦКК, используя координационный механизм, оперативно реагировала на нарушения через СММ ОБСЕ.

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Топ комментарии

  • Вася Шевченко f77d76ba
    ГЕРОЯМ СЛАВА !!!
    Наемники РФ обстреляли украинские позиции возле Новгородского и Песков, потерь нет, - пресс-центр ОС - Цензор.НЕТ 4795

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  • Алла Новосад 5b57f84f
    Поранених скільки?
    За своїм зєлє_угодним "потерь нет" ховають злочини рашистів.
  • Алла Новосад 5b57f84f
    Кількість поранених, про яких пишуть, показують фото з госпіталів волонтери, не співпадає із тим, що повідомляє прес-центр.
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