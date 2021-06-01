Наемники РФ обстреляли украинские позиции возле Новгородского и Песков, потерь нет, - пресс-центр ОС
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С начала суток в районе проведения операции Объединенных сил зафиксированы 3 нарушения режима прекращения огня со стороны вооруженных формирований Российской Федерации.
Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ОС.
Недалеко от населенного пункта Новгородское противник дважды обстреливал позиции наших воинов. Во время первого обстрела враг применял минометы 82 калибра. Во время второго - станковые противотанковые гранатометы и крупнокалиберные пулеметы.
В районе населенного пункта Пески оккупанты вели огонь по позициям украинских защитников из стрелкового оружия.
Боевых потерь среди военнослужащих Вооруженных Сил Украины нет.
Украинская сторона СЦКК, используя координационный механизм, оперативно реагировала на нарушения через СММ ОБСЕ.