Наемники РФ обстреляли украинские позиции возле Новгородского и Песков, потерь нет, - пресс-центр ОС

С начала суток в районе проведения операции Объединенных сил зафиксированы 3 нарушения режима прекращения огня со стороны вооруженных формирований Российской Федерации.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ОС.

Недалеко от населенного пункта Новгородское противник дважды обстреливал позиции наших воинов. Во время первого обстрела враг применял минометы 82 калибра. Во время второго - станковые противотанковые гранатометы и крупнокалиберные пулеметы.

В районе населенного пункта Пески оккупанты вели огонь по позициям украинских защитников из стрелкового оружия.

Боевых потерь среди военнослужащих Вооруженных Сил Украины нет.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Украинские воины подавили вражеский БПЛА в районе Санжаровки. За сутки - 8 обстрелов, оккупанты били из 120- и 82-мм минометов и гранатометов, - штаб ОС

Украинская сторона СЦКК, используя координационный механизм, оперативно реагировала на нарушения через СММ ОБСЕ.