Кризис в Наблюдательном совете УКФ: Культурные учреждения обратились к Зеленскому и Кабмину

Деятели культуры направили в адрес президента Украины Владимира Зеленского открытое письмо в защиту достижений Украинского Культурного Фонда. По мнению подписантов, весь достигнутый в последние годы позитив ставит под угрозу действующий состав Наблюдательного Совета фонда.

Как сообщает Цензор.НЕТ, среди подписавших письмо как те, организации, которые получили поддержку УКФ, так и не получившие такой поддержки. Всех одинаково возмутили действия Наблюдательного совета, который своим решением лишил финансирования проекты, получившие высокую оценку экспертов, в том числе те, которые показывали свою эффективность на протяжении многих лет. Список проектов, получивших высокое мнение экспертов, но были отклонены Наблюдательным советом, смотрите здесь.

Решение не поддерживать значительную часть проектов программ, рекомендованных экспертным сообществом и принятых Фондом было принято Наблюдательным советом при минимальном кворуме в составе 5 человек. В одном только ЛОТе "Знаковые события в Украине" Наблюдательный совет отклонил 16 из 24 проектов. Вместо этого поддержку получили другие программы, рейтинг которых значительно ниже ранее принятых, но сейчас отклоненных.

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В обращении сказано, что представители украинского культурного сектора, участники конкурсного отбора проектов-претендентов на получение грантов Украинского культурного фонда, выражают возмущение последними решениями Наблюдательного совета, наносящими сокрушительный удар по культурных учреждениях и международному имиджу Украины.

"Так, на заседаниях 20, 22 и 24 мая Наблюдательный совет впервые в истории УКФ кардинально изменил результаты независимой экспертизы в нарушение Закона Украины "Об Украинском культурном фонде" и действующего "Порядка проведения конкурсного отбора проектов" (в редакции от 06.05.2021) и приняла решение не поддерживать значительную часть проектов программ "Культура. Туризм. Регионы ", НОРД, "Аудио- и искусство", "Аналитика культуры", "Знаковые события" (доля отклоненных проектов в отдельных лотах этой программы достигала 75%), которые прошли предварительные стадии отбора, заняли высокие места в рейтинге и были одобрены Дирекцией УКФ, "из-за несоответствия приоритетам избранного ЛОТ-а и программы в целом и/или из-за отсутствия демонстрации потенциала положительной динамики масштабирования и/или не учета общих стратегических целей Фонда". Зато будут профинансированы проекты, которые по решению экспертных советов имеют меньшее количество баллов и занимают низкие места в рейтинге. Это беспрецедентные перекройки результатов независимого конкурса нельзя объяснить иначе, как предвзятостью и попыткой заменить прозрачные конкурсные процедуры режимом "ручного управления", - сказано в обращении.

Подписанты отмечают, что такие действия Наблюдательного совета вызывают подозрения в тенденциозности его членов и в наличии у них скрытых интересов: "Они являются нелегитимными, поскольку выходят за пределы полномочий Наблюдательного совета, определенных в статье 7 Закона Украины "Об Украинском культурном фонде", противоречат основным принципам деятельности УКФ, определенным в пункте 1 статьи 2 этого закона и нарушают условия участия в конкурсе, содержащиеся в инструкциях для заявителей, которыми определены приоритеты Фонда на 2021.

Законом не предусмотрена "поддержка" Наблюдательным советом проектов, которые прошли предварительные стадии отбора, как и модификация ним их бюджетов, а лишь одобрение в соответствии с приоритетами Фонда "решение экспертных советов Украинского культурного фонда, согласованных Дирекцией Фонда, по ... проектам, стоимость которых превышает 150 минимальных заработных плат". Об изменении приоритетов участники конкурса должны быть уведомлены заблаговременно, а не постфактум. Принимая решение не поддерживать проект Наблюдательный совет де-факто берет на себя функцию экспертных советов и Дирекции Фонда, разрушая не только введенную в УКФ эффективную систему принятия решений, но также - и это еще опаснее - хрупкое доверие, установившаяся между культурным сектором и УКФ в течение последних лет".

Вопреки принципам прозрачности и подотчетности, зафиксированным в законе, Наблюдательный совет не предоставил ни одного обоснования своим решением лишить участников конкурса права на апелляцию или обоснование потребности в финансировании, добавляют подписанты.

Нивелирование независимых экспертных советов, по их мнению, угрожает независимости и всему существовании УКФ как институту - государственному инвестору в культуру: "На работу экспертных советов всегда было много нареканий, однако УКФ системно повышал экспертную способность, усиливая доверие внутри сектора. Переборка функций экспертных советов Наблюдательным советом Фонда является нарушением принципа экспертной независимости, дискредитацией профессиональной экспертизы".

Также отмечается, что работа нового состава Наблюдательного совета УКФ изначально вызвала критику институтов и стейкхолдеров культурного сектора. Организованный Наблюдательным советом конкурс на должность исполнительного директора УКФ ярко продемонстрировал некомпетентность и несостоятельность Наблюдательного совета, из-за неспособности определиться с победителем де-факто заблокировала деятельность УКФ на несколько месяцев. Некоторые члены Наблюдательного совета во время дискуссий и обсуждений в прямом эфире прибегали к сексистским, обсценным и предвзятым комментариям, публично разрушая репутацию учреждения.

В результате, как отмечается, на середину 2021 года Фонд не завершило ни одной переговорной процедуры и не подписал ни одного грантового договора по проектам, которые предусматривают одобрения Наблюдательным советом, из-за чего десятки проектов организаторами заморожены или перенесены на неопределенный срок.

Обращение подписали окол 50 культурных организаций и инициатив. В частности, Национальный центр им. Александра Довженко (подавал проект "10-й Фестиваль немого кино "Немые ночи"), Киевский академический театр "Золотые ворота" и "Киевский академический театр драмы и комедии на левом берегу Днепра" (проект Open open open theatre festival), Молодежный симфонический оркестр Украины/YsOU (партнер проекта "Возрождение оперного сокровища - "Золотой обруч" Б. Лятошинского в постановке от Молодежного оркестра"), "Трафик Филмз" (проект "5-я Киевская неделя критики").

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Исполняющая обязанности руководителя аналитического отдела УКФ театровед и театральный критик, лидер общественной организации "Театральная платформа" Ирина Чужинова, уже написавшая заявление об увольнении из УКФ, отметила, что Наблюдательный совет "сейчас сделала все, чтобы дестабилизировать работу Фонда".

"Буду чувствовать стыд за то, что бросаю коллег в разгар процесса подписания договоров - а это значит, что из-за меня этот процесс еще больше затянется... Пострадают проекты. Но тем не менее, участвовать дальше в этой истории - для меня не меньший стыд и унижение... Жаль, что чувство стыда неизведанное другими. Как и чувство ответственности не только за свою якобы "безупречную" репутацию, но и репутацию института, который за три года доказал, что можно жить по-другому. Недолго. Но можно ", - написала она на своей странице Фейсбуке.

Между тем на сайте Украинского культурного фонда появилось заявление по конкурсному отбору 2021, в котором говорится, что на конкурс было подано рекордное количество проектов.

"В соответствии с этапами конкурсного отбора проект (после экспертной оценки и согласования Дирекцией) проходит одобрение Наблюдательным Советом УКФ, если его бюджет превышает или равен 150 минимальным заработным платам. Проект рассматривается членами Наблюдательного Совета, участвующих в заседании при наличии кворума. Во время ознакомления с проектами учитываются приоритеты лота той или иной программы, институциональная способность заявителей, их успешная предыдущая деятельность, а также добродетель по представленной информации и документов ", - говорится в заявлении.

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Прокомментировала работу Наблюдательного совета и его председатель Лариса Мудрак:

"Очень часто мой голос один против голоса большинства. И если я часто остаюсь в меньшинстве при голосовании - это решение по большинству. И я должна уважать выбор коллег с НР.

Конкурс продолжается третью неделю и еще не завершен. Задержка конкурсных процедур уже больше месяца. А это значит победители (их много, потому что это самый объемный конкурс за все годы) еще на месяц позже получат средства. Новоизбранный директор еще не начал работать. Коллектив не выдерживает нагрузки, держится из последних сил и ежедневно специалисты пишут заявления на увольнение.

Я каждый день работаю "горячей линией" под давлением всех кризисных обстоятельств на всех уровнях. Так что бы выбрали вы? Я выбираю выдержать эти кризисы всех 3-х уровней, с уважением относиться ко всем, завершить конкурс, представить новоизбранного директора коллектива и обязательно начать большой открытый откровенный диалог со всеми довольными и недовольными для нового этапа развития УКФ".