Компания-фигурант дела о нанесении убытков "Энергоатому" и "Укрзализныце" в 2020 г. заработала 8,3 млрд грн

Трейдер "Новая-Энергетическая-Компания" (НЭК), в отношении которой Национальное антикоррупционное бюро проводит расследования по факту нанесение убытков государственным "Энергоатому" и "Укрзализныце", в 2020 году увеличил чистый доход в 10 раз до 8,3 млрд грн.

Об этом свидетельствует финансовая отчетность компании, обнародованная на Opendatabot, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

Так, чистая прибыль компании по итогу прошлого года выросла в 5 раз: с 27 млн грн в 2019 году до 131 млн грн в 2020 году.

В 2020 году НАБУ открыло уголовное производство по факту нанесения государственной УЗ 1,9 млрд грн убытка при закупке электроэнергии, а также злоупотреблений при торговле несуществующими объёмами электроэнергии, так называемой схемы "торговли воздухом".

В декабре 2020 года НАБУ в рамках этого дела провело обыск в киевском офисе "Новой-Энергетической-Компании", изъяв документы, подтверждающие перепродажу электроэнергии.

"Новая-Энергетическая-Компания" обрела известность в начале 2020 года, во время разгара схем торговли воздухом. Лишь спустя несколько месяцев НКРЭКУ признала, что "Новая энергетическая компания" оказалась крупнейшим покупателем электроэнергии "Энергоатома" на балансирующем рынке, что приводило к искусственным убыткам госкомпании.

Соответствующий акт проверки был обнародован на сайте комиссии.

Летом 2020 года "Энергоатом" подал в суд на "Новую Энергетическую Компанию" с требованием возместить нанесенные убытки.

В апреле 2021 года суд признал нарушения НЭК и обязал компанию компенсировать государственному "Энергоатому" причиненные убытки.

Основным владельцем "Новой энергетической компании" является Александр Притыка. Ему принадлежит 76% уставного капитала, он же является директором компании. Ранее глава НКРЭКУ Валерий Тарасюк отрицал связь с владельцем НЭК Александром Притыкой.