Бояться новых мутаций коронавируса не стоит, - академик Комиссаренко
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Украина 24".
"Не очень волнуйтесь в смысле мутаций коронавируса. Это нормально в том смысле, что это предсказуемо. Потому что чем большее количество людей болеет, а у каждого больного внутри происходят мутации вируса - эти мутации исчезают, когда человек выздоравливает. Но если человек болеет очень долго, большое количество людей, то такие мутации могут стать стабильными, более или менее опасными", - отметил академик.
По словам Комиссаренко, вакцины сейчас работают и против мутировавших форм вируса.
"Во-вторых, пока есть хорошие новости, что вакцины, созданные против первичного уханьского варианта коронавируса, пока работают, и даже работают против вариантов вируса. Иногда вакцины работают менее эффективно. Но все равно они работают, приводят к уменьшению контагиозности вируса, уменьшается количество больных, уменьшается летальность ", - добавил он.