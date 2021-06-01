Начальник штаба отряда морской охраны Госпогранслужбы пропал в Одессе. ФОТО
16 42836
Первый заместитель командира — начальник штаба Одесского отряда морской охраны Госпогранслужбы Алексей Чертков пропал сегодня утром в Одессе.
Эту информацию "Думской" официально подтвердили в пресс-службе соединения, информирует Цензор.НЕТ.
Капитан первого ранга в 6:30 вышел из своего дома на улице Грушевского, но в расположение отряда не прибыл. К его поискам привлечены все компетентные органы, включая военную контрразведку СБУ.
Одесский отряд морской охраны осуществляет охрану огромного участка государственной границы в Черном море, от Крыма до Дуная (в том числе 98 миль самой реки).