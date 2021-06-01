Начальник штаба отряда морской охраны Госпогранслужбы пропал в Одессе. ФОТО

Первый заместитель командира — начальник штаба Одесского отряда морской охраны Госпогранслужбы Алексей Чертков пропал сегодня утром в Одессе.

Эту информацию "Думской" официально подтвердили в пресс-службе соединения, информирует Цензор.НЕТ.

Капитан первого ранга в 6:30 вышел из своего дома на улице Грушевского, но в расположение отряда не прибыл. К его поискам привлечены все компетентные органы, включая военную контрразведку СБУ.

Одесский отряд морской охраны осуществляет охрану огромного участка государственной границы в Черном море, от Крыма до Дуная (в том числе 98 миль самой реки).

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