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Начальник штаба отряда морской охраны Госпогранслужбы пропал в Одессе. ФОТО

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Первый заместитель командира — начальник штаба Одесского отряда морской охраны Госпогранслужбы Алексей Чертков пропал сегодня утром в Одессе.

Эту информацию "Думской" официально подтвердили в пресс-службе соединения, информирует Цензор.НЕТ.

Начальник штаба отряда морской охраны Госпогранслужбы пропал в Одессе 01

Капитан первого ранга в 6:30 вышел из своего дома на улице Грушевского, но в расположение отряда не прибыл. К его поискам привлечены все компетентные органы, включая военную контрразведку СБУ.

Одесский отряд морской охраны осуществляет охрану огромного участка государственной границы в Черном море, от Крыма до Дуная (в том числе 98 миль самой реки).

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Топ комментарии

  • ПРАВДИВЫЙ
    НЕОБХОДИМО СРОЧНО В РАЗЫ УСИЛИТЬ ОХРАНУ МОРСКОЙ ГРАНИЦЫ !!! И ЖЕСТКО ЗАЧИСТИТЬ ОДЕССУ И ОДЕССКУЮ ОБЛАСТЬ !!!
  • sundream sun
    А зачем ему убегать в лаптестан? Выкрали скорее всего чтобы секреты выведать. Значит готовятся к нападению на Одессу
  • Zemer
    Тут одно из двух. Или сам сдрыснул в Лаптестан или выкрало ФСБ
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