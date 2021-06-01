Новый штамм коронавируса выявили в Японии

Власти японского города Кобе объявили 1 июня о новой мутации коронавируса на основе "британского" варианта.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Суспільне.

По данным властей города, 17 мая в одном из медучреждений сделали ПЦР-тест 50-летнему пациенту, который подтвердил у него коронавирус. Исследователи определили, что в его организме вирус мутировал на основе "британского" штамма. Показатели заразности и распространенности были аналогичными первоначальному варианту.

"Когда государственный университет наук о здоровье провел анализ генома и подробно его исследовал, было подтверждено, что мутировал "британский" штамм вируса, который является еще одним вариантом вируса, который впервые подтвердили в Японии", - говорится в сообщении и добавляется, что мужчина и члены его семьи не выезжали за границу.

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Вместе с тем отмечается, что ранее в городе Кобе, в котором расположен один из крупнейших портов страны, обнаружили около 150 случаев заражения другими штаммами SARS-CoV-2.

По данным Worldometers, по состоянию на 1 мая в целом в Японии обнаружили более 746 700 случаев коронавирусной болезни COVID-19 (34 место в мире), умерли из-за последствий болезни более 13 тысяч человек, выздоровели - более 680,6 тысяч. По данным Ourworldindata, по состоянию на 26 мая в стране от коронавируса вакцинировано более 9,7 миллиона человек (что составляет более 7,7% населения Японии).