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Песков: Россия не собирается отказываться от транзита газа через Украину

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Песков: Россия не собирается отказываться от транзита газа через Украину
Несмотря на строительство газопровода "Северный поток-2", Россия не собирается отказываться от транзита газа в Европу через Украину.

Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на DW.

Он напомнил, что договор о транзите газа между Россией и Украиной был подписан в 2019-м году сроком на пять лет. По словам Пескова, документ останется в силе на весь срок своего действия.

"Но даже после завершения срока действия этого договора Россия не намерена отказываться от украинского транзита. Президент Путин исходит из того, что в дальнейшем объемы поставляемого в Европу газа будут увеличиваться, и украинский транзит может быть востребован", – заявил Песков.

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Он добавил, что, по мнению Путина, "Украина как собственник ГТС должна обеспечивать нормальное техническое состояние системы".

Подписанный между Украиной, РФ и ЕС в 2019 году газовый контракт предусматривает возможность его продления до 2034 года. Согласно документу, минимальная гарантированная прокачка газа составит 65 миллиардов кубометров газа в первый год и по 40 миллиардов кубометров в следующие четыре года. Уменьшение этих объемов связано с тем, что "Газпром" надеялся до 2020 года закончить строительство "Северного потока-2".

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Топ комментарии

  • дмитрий иванов 527db324
    Когда песков, лавров и иже с ними говорят НЕТ, значит ДА, и наоборот
  • Mganga Zambezi
    Пєсков: Росія не збирається відмовлятися від транзиту газу через Україну - Цензор.НЕТ 5408
  • Zelya Vsyo
    "}{уйло исходит из того, что в дальнейшем объемы поставляемого в Европу газа будут увеличиваться".

    Песков: Россия не собирается отказываться от транзита газа через Украину - Цензор.НЕТ 8268
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